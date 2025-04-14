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Встреча с подругами обошлась минчанину в 400 рублей
Встреча с подругами обошлась жителю белорусской столицы в 400 рублей.
Пропажу денег, хранившихся на карте, мужчина заметил не сразу. Когда понял, что часть сбережений исчезла, пошел в милицию, и уже правоохранители разобрались в обстоятельствах. Оказывается, деньгами воспользовались приятельницы пострадавшего.
Накануне две дамы были в гостях у товарища. Пока он отвлекся, женщины достали карту из куртки друга и отправились с ней в магазин. Приобрели необходимые товары и вернулись, платежное средство положили на место.
По данному факту возбуждено уголовное дело.