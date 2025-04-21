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ВСУ атаковали рынок в Херсонской области - есть погибшие и раненые
ВСУ атаковали рынок в Херсонской области - есть погибшие и раненыеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c51786b4-9725-4a67-b2e4-f1a13be1cc74/conversions/8a9b0827-21dd-4d57-bf7d-d6c5bafb1e9d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c51786b4-9725-4a67-b2e4-f1a13be1cc74/conversions/8a9b0827-21dd-4d57-bf7d-d6c5bafb1e9d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c51786b4-9725-4a67-b2e4-f1a13be1cc74/conversions/8a9b0827-21dd-4d57-bf7d-d6c5bafb1e9d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c51786b4-9725-4a67-b2e4-f1a13be1cc74/conversions/8a9b0827-21dd-4d57-bf7d-d6c5bafb1e9d-xl-___webp_1920.webp 1920w
Украинские войска с помощью FPV-дронов нанесли массированный удар по рынку в Алешках Херсонской области: 7 человек погибли, свыше 20 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.
"Около 9:30 (мск) в Алешках в районе центрального рынка украинские силы нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей. По предварительным данным, погибли не менее 7 человек, более 20 ранены", - сообщил он.
Губернатор отметил, что подробности произошедшего уточняются. На месте работают все экстренные службы.