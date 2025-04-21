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ВСУ атаковали рынок в Херсонской области - есть погибшие и раненые

ВСУ атаковали рынок в Херсонской области - есть погибшие и раненые

Украинские войска с помощью FPV-дронов нанесли массированный удар по рынку в Алешках Херсонской области: 7 человек погибли, свыше 20 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владимира Сальдо.

"Около 9:30 (мск) в Алешках в районе центрального рынка украинские силы нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке находилось много людей. По предварительным данным, погибли не менее 7 человек, более 20 ранены", - сообщил он.

Губернатор отметил, что подробности произошедшего уточняются. На месте работают все экстренные службы.

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