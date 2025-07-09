Второй раз за сутки: в приграничье с Литвой задержаны двое мужчин с аэростатическим шаром

В приграничье с Литвой снова обнаружен аэростатический шар. Гродненские пограничники задержали двух белорусов. Есть вероятность, что аэростат использовали в контрабандных целях.





news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6237d03d-4b26-4c49-ad9c-f06dfee59e2c/conversions/f8174ad7-fc2b-4970-b0b6-253af8a8918d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6237d03d-4b26-4c49-ad9c-f06dfee59e2c/conversions/f8174ad7-fc2b-4970-b0b6-253af8a8918d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6237d03d-4b26-4c49-ad9c-f06dfee59e2c/conversions/f8174ad7-fc2b-4970-b0b6-253af8a8918d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6237d03d-4b26-4c49-ad9c-f06dfee59e2c/conversions/f8174ad7-fc2b-4970-b0b6-253af8a8918d-xl-___webp_1920.webp 1920w

При осмотре местности обнаружены 22 газовых баллона и аэростатический шар. По приграничью мужчины передвигались на автомобиле с прицепом. В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима.