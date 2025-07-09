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Второй раз за сутки: в приграничье с Литвой задержаны двое мужчин с аэростатическим шаром

В приграничье с Литвой снова обнаружен аэростатический шар. Гродненские пограничники задержали двух белорусов. Есть вероятность, что аэростат использовали в контрабандных целях.

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При осмотре местности обнаружены 22 газовых баллона и аэростатический шар. По приграничью мужчины передвигались на автомобиле с прицепом. В отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима.

Аналогичный случай произошел сутками ранее также на границе с Литвой. В Госпогранкомитете напоминают: использование воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения запрещено.

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