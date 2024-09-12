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ВВС США нанесли удар по пяти подземным складам оружия на территории Йемена

Американские военные нанесли удары по пяти подземным складам оружия на территории Йемена.

В операции были задействованы два тяжелых бомбардировщика ВВС США, так называемые B-2 Spirit. Помимо обычных вооружений, они способны доставлять ядерное оружие.

По словам главы Пентагона Остина, американский удар по Йемену помог снизить "потенциал хуситов по продолжению дестабилизирующих действий", а также якобы способствовал снижению уровня угрозы для военных США, размещенных в регионе.

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