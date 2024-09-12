3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ВВС США нанесли удар по пяти подземным складам оружия на территории Йемена
Американские военные нанесли удары по пяти подземным складам оружия на территории Йемена.
В операции были задействованы два тяжелых бомбардировщика ВВС США, так называемые B-2 Spirit. Помимо обычных вооружений, они способны доставлять ядерное оружие.
По словам главы Пентагона Остина, американский удар по Йемену помог снизить "потенциал хуситов по продолжению дестабилизирующих действий", а также якобы способствовал снижению уровня угрозы для военных США, размещенных в регионе.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов