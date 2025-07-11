Взял кредит и перевел деньги на предложенный счет. Брестчанин перечислил мошенникам 53 тыс. рублей

Житель Бреста перевел мошенникам более 53 тыс. белорусских рублей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился 36-летний мужчина. Он рассказал, что в интернете увидел рекламу о возможности заработать, перешел по ссылке и оставил номер телефона для обратной связи. Вскоре в мессенджере ему пришло сообщение от незнакомца, который представился финансовым специалистом, помог зарегистрироваться на платформе, создать личный кабинет и убедил установить приложение для удаленного доступа к телефону.

"Злоумышленник присылал видео о том, как быстро заработать на бирже и проводил онлайн-уроки с потерпевшим. Следуя рекомендациям и в жажде заработать, заявитель взял кредит и перевел деньги на предложенный счет. В итоге горожанин "инвестировал" более 53 тыс. белорусских рублей", - рассказали в УВД.

Когда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, обратился в милицию.

В такую же ситуацию попал и 27-летний житель Бреста, которому лжекуратор разъяснил информацию о росте дохода в зависимости от роста курса на биржах, и склонил максимально пополнять счет. Следуя рекомендациям, заявитель взял кредит, одолжил денег у знакомых и внес еще личные сбережения. Доверчивый брестчанин полагал, что все законно, и он сможет в ближайшее время выручить крупную сумму. В итоге мужчина лишился более Br31 тыс.