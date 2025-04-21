Взяли с поличным. В Гомеле у задержанного курьера наркошопа изъяли 1 кг психотропа

Оперативники наркоконтроля с поличным взяли курьера виртуального наркошопа. Изъято боле одного килограмма психотропа, известного как 4-СМС.



Как сообщили в МВД, задержанный - 37-летний житель Гомеля. Опасную синтетику милиционеры нашли у фигуранта при себе, а также в оборудованных им тайниках и арендуемом гараже.