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Взяли с поличным. В Гомеле у задержанного курьера наркошопа изъяли 1 кг психотропа
Оперативники наркоконтроля с поличным взяли курьера виртуального наркошопа. Изъято боле одного килограмма психотропа, известного как 4-СМС.
Как сообщили в МВД, задержанный - 37-летний житель Гомеля. Опасную синтетику милиционеры нашли у фигуранта при себе, а также в оборудованных им тайниках и арендуемом гараже.
Андрей Насытко, начальник УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома:
"Фигурант работал оптово-розничным курьером интернет-наркошопа. В своем гараже он расфасовывал "товар" на мелкие партии, которые распространял через закладки на территории Гомельской области".
За сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 20 лет заключения. Правоохранители устанавливают организаторов запрещенных поставок.