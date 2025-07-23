Юношу с пистолетом задержали в минском метро

Юношу с пистолетом задержали в столичном метро за безобидную, по его мнению, игрушку, теперь могут наступить последствия серьезные. История развернулась в одном из вестибюлей метрополитена.



Когда 18-летний парень проходил контроль, на экране монитора при сканировании его рюкзака отобразился силуэт пистолета. Тревожная кнопка была нажата мгновенно, и уже через считаные минуты наряд охраны задержал пассажира.



Как пояснил сам задержанный, предмет не что иное как подарок для стрельбы по бутылкам. Но реальную оценку истории дадут в милиции.