За реабилитацию нацизма задержан житель Ивацевичей - возбуждено уголовное дело

Следователи из Бреста расследуют уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Ивацевичей о реабилитации нацизма. Фигуранта выявили сотрудники ГУБОПиК МВД.

По данным следствия, неработающий парень в одном из общедоступных чатов Telegram написал сообщение, в котором оправдывал и положительно оценивал зверства нацистских преступников.

Роман Зармаев, официальный представитель УСК Беларуси по Брестской области:

"В частности, в его публикации содержались кощунственные высказывания о трагедии деревни Хатынь, где в 1943 году были заживо сожжены 149 невинных жителей, включая женщин и детей. Следственным управлением УСК по Брестской области в отношении жителя Ивацевичей возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.130-1 (реабилитация нацизма) Уголовного кодекса Республики Беларусь".