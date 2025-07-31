Задержан с поличным. Чиновник райисполкома Гродненской области замечен в коррупции

Чиновник одного из райисполкомов Гродненской области замечен в коррупции. Его задержали с поличным после получения взятки в размере 2 тысяч рублей. И как заявили в МВД, этот случай не единичный. По данным ГУБОПиК, фигурант лоббировал интересы коммерческих фирм на протяжении нескольких лет.

Андрей Ярошик, начальник 9-го управления (по Гродненской области) ГУБОПИК МВД Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e1683f2-473d-4a96-b287-e69fdc0546d9/conversions/1cdbf3d7-3b89-4cb1-a456-9ce8cfb507c3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e1683f2-473d-4a96-b287-e69fdc0546d9/conversions/1cdbf3d7-3b89-4cb1-a456-9ce8cfb507c3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e1683f2-473d-4a96-b287-e69fdc0546d9/conversions/1cdbf3d7-3b89-4cb1-a456-9ce8cfb507c3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e1683f2-473d-4a96-b287-e69fdc0546d9/conversions/1cdbf3d7-3b89-4cb1-a456-9ce8cfb507c3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Ярошик, начальник 9-го управления (по Гродненской области) ГУБОПИК МВД Беларуси:

"41-летний мужчина курировал сферу строительства и систематически получал денежные средства от руководителей коммерческих структур за их участие и дальнейшую победу в конкурсных процедурах закупок. В отношении задержанного следователи возбудили ряд уголовных дел. Фигурант арестован и дает признательные показания. Сотрудники органов внутренних дел на постоянной основе проводят комплекс мероприятий по выявлению лиц, причастных к коррупционной деятельности".