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Задержан с поличным. Чиновник райисполкома Гродненской области замечен в коррупции
Чиновник одного из райисполкомов Гродненской области замечен в коррупции. Его задержали с поличным после получения взятки в размере 2 тысяч рублей. И как заявили в МВД, этот случай не единичный. По данным ГУБОПиК, фигурант лоббировал интересы коммерческих фирм на протяжении нескольких лет.
Андрей Ярошик, начальник 9-го управления (по Гродненской области) ГУБОПИК МВД Беларуси:
"41-летний мужчина курировал сферу строительства и систематически получал денежные средства от руководителей коммерческих структур за их участие и дальнейшую победу в конкурсных процедурах закупок. В отношении задержанного следователи возбудили ряд уголовных дел. Фигурант арестован и дает признательные показания. Сотрудники органов внутренних дел на постоянной основе проводят комплекс мероприятий по выявлению лиц, причастных к коррупционной деятельности".
Сейчас правоохранители устанавливают другие факты преступной деятельности чиновника. Ему грозит до 15 лет заключения.