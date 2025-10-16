3.73 BYN
Задержана подозреваемая в серии мошенничеств, связанных с суррогатным материнством
Автор:Редакция news.by
На простом человеческом желании стать родителями зарабатывала жительница России. При этом никакой помощи людям она не оказывала.
Подозреваемая в серии мошенничеств, связанных с суррогатным материнством, задержана. Женщина обманула порядка 20 семей, грезивших о пополнении.
Вот одна из таких историй. Супруги договорились с незнакомой о сотрудничестве и на подготовительном этапе перевели ей примерно 340 тысяч российских рублей. Эта сумма была необходима для проверки здоровья женщины. Чтобы удержать семью на крючке, аферистка присылала чеки оплат анализов. Однако впоследствии выяснилось, что документы были поддельными. Подробности в видео.