Задержана подозреваемая в серии мошенничеств, связанных с суррогатным материнством

Вот одна из таких историй. Супруги договорились с незнакомой о сотрудничестве и на подготовительном этапе перевели ей примерно 340 тысяч российских рублей. Эта сумма была необходима для проверки здоровья женщины. Чтобы удержать семью на крючке, аферистка присылала чеки оплат анализов. Однако впоследствии выяснилось, что документы были поддельными. Подробности в видео.