Задержанные в Смолевичском районе признались Кубракову: преступление заказали через Telegram
Задержанные за дерзкое нападение, которое произошло 16 февраля утром в Смолевичском районе, дают показания лично министру внутренних дел Ивану Кубракову.
Как рассказали налетчики, преступную подработку они нашли в одном из Telegram-каналов. По заданию нужно было приехать в агрогородок Будагово, найти дом жертвы, избить мужчину и прислать видеоотчет заказчику. Цели ограбить или убить не было. За работу им обещали 300 тыс. российских рублей.
Максим Максимович, начальник Жодинского отдела Департамента охраны МВД Беларуси:
"Злоумышленники получили заказ посредством Telegram-каналов. Основным посылом их прибытия в Республику Беларусь было запугивание граждан, проживающих в данном доме".
Трое пострадавших - муж, жена и их гость (всем около 60 лет) - с травмами доставлены в больницу. Известно, что налетчики их избивали. Оружие нужно было, чтобы запугать. Им же наносили удары по голове. Поскольку задержанные - граждане другой страны, для расследования дела подключили Интерпол.