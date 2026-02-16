Задержанные в Смолевичском районе признались Кубракову: преступление заказали через Telegram

Задержанные за дерзкое нападение, которое произошло 16 февраля утром в Смолевичском районе, дают показания лично министру внутренних дел Ивану Кубракову.

Как рассказали налетчики, преступную подработку они нашли в одном из Telegram-каналов. По заданию нужно было приехать в агрогородок Будагово, найти дом жертвы, избить мужчину и прислать видеоотчет заказчику. Цели ограбить или убить не было. За работу им обещали 300 тыс. российских рублей.

Максим Максимович, начальник Жодинского отдела Департамента охраны МВД Беларуси:

"Злоумышленники получили заказ посредством Telegram-каналов. Основным посылом их прибытия в Республику Беларусь было запугивание граждан, проживающих в данном доме".