Запугивали проведением обыска и изъятием денег. Пенсионер отдал аферистам более 14 тыс. долларов

Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства мошенничества. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, днем 24 июля 77-летнему жителю Орши в мессенджере позвонил злоумышленник. Он представился сотрудником сотовой связи и под предлогом продления договора завладел паспортными данными жертвы. Дальше с пенсионером по видеозвонку связался лжесотрудник отдела финансовых расследований и рассказал, что якобы благодаря предоставленным паспортным данным на имя мужчины оформлены два кредита. После "правоохранитель" стал запугивать мужчину проведением обыска и изъятием денег, а получив информацию о наличии в доме денежных средств, предложил "помощь" в виде декларирования.

Переживая за свои накопления, пенсионер выполнил все указания - передал курьеру мошенников 14 тыс. долларов и 3 тыс. белорусских рублей. После этого мужчине сообщили, что "задекларированные" деньги вернут утром следующего дня. Потерпевший рассказал дочери о произошедшем. Она незамедлительно сообщила о мошенниках в правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК.