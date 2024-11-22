Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Эфиопии

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 в Эфиопии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 125 км к юго-западу от города Назрет. Очаг залегал на глубине 10 км, пишет rt.com.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.