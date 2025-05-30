Землетрясение магнитудой 5 произошло у Курильских островов

Эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 77 км в 92 км восточнее Матуа. Ранее сейсмологи центра зафиксировали серию из четырех землетрясений к юго-востоку от южных Курил. Их магнитуда составила от 4,4 до 5,6. Эпицентры зафиксированы в 150-180 км юго-восточнее острова Итуруп. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Сахалинской области четвертое землетрясении магнитудой 5,6 оно ощущалось до трех баллов на территории двух районов Сахалинской области.