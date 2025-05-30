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Землетрясение магнитудой 5 произошло у Курильских островов
Землетрясение магнитудой 5 произошло у Курильских острововnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f08d756-8aa7-444b-a4e4-630e0655300a/conversions/a2c8e5f2-0c32-445d-b133-28ad73095193-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f08d756-8aa7-444b-a4e4-630e0655300a/conversions/a2c8e5f2-0c32-445d-b133-28ad73095193-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f08d756-8aa7-444b-a4e4-630e0655300a/conversions/a2c8e5f2-0c32-445d-b133-28ad73095193-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f08d756-8aa7-444b-a4e4-630e0655300a/conversions/a2c8e5f2-0c32-445d-b133-28ad73095193-xl-___webp_1920.webp 1920w
Землетрясение произошло восточнее острова Матуа средней группы Большой гряды Курильских островов. Как говорится в официальном канале регионального информационно-обрабатывающего центра "Южно-Сахалинск", магнитуда составила 5, пишет ТАСС.
Эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 77 км в 92 км восточнее Матуа. Ранее сейсмологи центра зафиксировали серию из четырех землетрясений к юго-востоку от южных Курил. Их магнитуда составила от 4,4 до 5,6. Эпицентры зафиксированы в 150-180 км юго-восточнее острова Итуруп. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Сахалинской области четвертое землетрясении магнитудой 5,6 оно ощущалось до трех баллов на территории двух районов Сахалинской области.