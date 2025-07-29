Сильнейшее землетрясение произошло на Камчатке - магнитуда достигла 8,7

Сильнейшее за последние десятилетия землетрясение произошло на Камчатке примерно в 11:30 по местному времени (2:30 по минскому). После него зафиксировано более полусотни сейсмособытий.

По последним данным, подземные толчки магнитудой 8,7 вызвали цунами, была проведена экстренная эвакуация населения. Сообщается о нескольких пострадавших.

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области России:

"Мы оперативно оповестили население и провели эвакуацию в высокогорные районы. Люди будут находиться там до отмены режима цунами. Предположительно, жилой фонд серьезных повреждений не получил. Имеются незначительные нарушения: разрушены дымовые трубы, есть случаи перебоев с электроснабжением".

Сообщается, что обрушилась стена одного из детских садов в Северо-Курильске. Он был на ремонте. Специалисты проверяют состояние всех зданий. Сильнейшими волнами затоплен порт и рыбопромышленное предприятие. В Северо-Курильском районе введен режим ЧС.