3.70 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Сильнейшее землетрясение произошло на Камчатке - магнитуда достигла 8,7
Сильнейшее за последние десятилетия землетрясение произошло на Камчатке примерно в 11:30 по местному времени (2:30 по минскому). После него зафиксировано более полусотни сейсмособытий.
По последним данным, подземные толчки магнитудой 8,7 вызвали цунами, была проведена экстренная эвакуация населения. Сообщается о нескольких пострадавших.
Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области России:
"Мы оперативно оповестили население и провели эвакуацию в высокогорные районы. Люди будут находиться там до отмены режима цунами. Предположительно, жилой фонд серьезных повреждений не получил. Имеются незначительные нарушения: разрушены дымовые трубы, есть случаи перебоев с электроснабжением".
Сообщается, что обрушилась стена одного из детских садов в Северо-Курильске. Он был на ремонте. Специалисты проверяют состояние всех зданий. Сильнейшими волнами затоплен порт и рыбопромышленное предприятие. В Северо-Курильском районе введен режим ЧС.
Угроза цунами объявлена почти по всему восточному побережью Японии и Китая, на Аляске и в американских штатах Калифорния и Орегон.