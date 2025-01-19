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Железная логика. Друзья не повезли домой - в ответ минчанин разбил чужое авто

Друзья отказались подвезти домой, в ответ минчанин побил машину пенсионерки. Логики нет, а вот статья уголовного кодекса может пополнить биографию дебошира.

В милицию обратилась 67-летняя владелица транспорта. Повреждения на машине дама заметила не сразу, а лишь спустя несколько дней, тогда и пришла к правоохранителям.

Оперативники вышли на злоумышленника, который повредил авто. Это 23-летний парень. Позже он рассказал, что в тот день отдыхал в заведении. Молодой человек выпил и попросил друзей отвезти его домой, те отказали. Вот парень и разозлился, побил чужой автомобиль. Ущерб составил около 2 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Зона ХУголовное делоМинск