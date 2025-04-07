Женщина из Костаная хотела перевести 400 долларов якобы Киану Ривзу

Жительница Казахстана пыталась перевести 400 долларов мошеннику, представившегося ей в соцсетях как Киану Ривз, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

"62-летняя женщина из Костаная полгода переписывалась с пользователем, который представился известным голливудским актером Киану Ривзом. По ее словам, он обратился за помощью, объяснив, что оказался в трудной жизненной ситуации, и попросил перевести ему 400 долларов. Поскольку женщина не знала, как перевести деньги на счет, она решила обратиться в банк", - говорится в сообщении.