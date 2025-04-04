Женщина на электросамокате попала под колеса трактора, она госпитализирована

Женщина на электросамокате попала под колеса трактора в Гомельском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло сегодня около 11.00. 56-летний водитель на тракторе с прицепом ехал на 14-м км автодороги "Подъезд к Гомелю от автодороги М10" в районе поселка Победа в направлении областного центра. "При повороте направо не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение со встречным электросамокатом под управлением 43-летней женщины", - пояснили в областной Госавтоинспекции.

С травмами женщину госпитализировали.