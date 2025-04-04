3.66 BYN
3.13 BYN
3.46 BYN
Женщина на электросамокате попала под колеса трактора, она госпитализирована
Женщина на электросамокате попала под колеса трактора в Гомельском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло сегодня около 11.00. 56-летний водитель на тракторе с прицепом ехал на 14-м км автодороги "Подъезд к Гомелю от автодороги М10" в районе поселка Победа в направлении областного центра. "При повороте направо не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение со встречным электросамокатом под управлением 43-летней женщины", - пояснили в областной Госавтоинспекции.
С травмами женщину госпитализировали.
В областной ГАИ напомнили: перед выполнением любого маневра водитель обязан убедиться в том, что его действия будут безопасны и не создадут препятствия для дорожного движения. "Также важно знать, что не все электросамокаты являются средствами персональной мобильности. Если номинальная мощность электродвигателя такого средства передвижения превышает 250 Вт и развивает скорость движения свыше 25 км/ч, соответственно такой транспорт является мопедом и для его управления требуется иметь водительское удостоверение соответствующей категории", - указали в УВД.