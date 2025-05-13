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Жерара Депардье приговорили к 18 месяцам условно по делу о домогательствах
Суд в Париже приговорил к 18 месяцам лишения свободы условно французского актера Жерара Депардье, признав виновным в домогательствах на съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал BFMTV.
Суд удовлетворил жалобы обеих истиц - 54-летней художницы-декоратора Амели и 34-летней ассистентки режиссера по имени Сара. Обе сотрудницы киностудии утверждали, что во время съемок картины "Зеленые ставни" Депардье непристойно шутил и распускал руки. Актер же заявил, что грубые комментарии, которые он делал, были связаны с его плохим настроением.
Отмечается, что при вынесении решения суд принял во внимание его возраст, состояние здоровья и оспариваемые факты, однако постановил внести его в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.
Как сообщает телеканал, судьи не удовлетворили требование прокуратуры о выплате компенсации морального вреда в размере 20 тыс. евро и направлении актера на обязательное психологическое лечение. Они потребовали от ответчика выплатить потерпевшим компенсацию в размере 1 тыс. евро и 2 тыс. евро соответственно за "повторные страдания" истиц. По мнению председателя судебной коллегии, адвокат актера Жереми Ассу оказывал чрезмерное давление на истиц во время слушаний и прибегал к "унижающим человеческое достоинство" высказываниям в их адрес.
Сам актер отсутствовал на судебном заседании. По информации СМИ, он принимает участие в съемках картины Фанни Ардан, которые проходят в Португалии.