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Жертва европейской колючки: на границе с Литвой пограничники обнаружили погибшего лося
53-я жертва европейской колючей проволоки: на границе с Литвой обнаружен павший лось. В Островецком районе недалеко от литовского рубежа белорусские пограничники нашли погибшее животное.
Видимо, лось пытался преодолеть заграждение, установленное на литовской стороне, но получил глубокие резаные раны и погиб от кровопотери.
Всего с сентября 2021 года белорусские пограничники зафиксировали 53 случая гибели животных, ставших жертвами заграждений стран Евросоюза.
Фото БЕЛТА