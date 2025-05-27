Жертва европейской колючки: на границе с Литвой пограничники обнаружили погибшего лося

53-я жертва европейской колючей проволоки: на границе с Литвой обнаружен павший лось. В Островецком районе недалеко от литовского рубежа белорусские пограничники нашли погибшее животное.

Видимо, лось пытался преодолеть заграждение, установленное на литовской стороне, но получил глубокие резаные раны и погиб от кровопотери.

Всего с сентября 2021 года белорусские пограничники зафиксировали 53 случая гибели животных, ставших жертвами заграждений стран Евросоюза.