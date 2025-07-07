Жертвами 17-летнего хакера из Пинска стали более 50 граждан СНГ

Сотрудники по противодействию киберпреступности вышли на след 17-летнего жителя Пинска. Юноша через Telegram распространял вредоносные программы типа "мобильный банковский троян".

"Для рассылки вирусных файлов злоумышленник использовал схемы обновления мобильных приложений и раздачи бонусов от установки игр. Получая доступ к сохраненным паролям банковских программ, он воровал деньги потерпевших. От незаконных действий хакера пострадали свыше 50 граждан СНГ, в том числе белорусы", - рассказали в МВД.