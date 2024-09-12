Житель Барановичей пытался вывезти из Беларуси 19 т металлолома

Крупную партию металла пытался вывезти из страны житель Барановичей.



Грузовик, который, судя по всему, ехал из Брестской области, оперативники остановили в Борисовском районе.



При осмотре в прицепе милиционеры обнаружили почти 19 тонн металлолома. 49-летний водитель фуры документы на этот груз предоставить не смог. Лишь пояснил, что планировал перевезти лом для реализации в Россию.

Сергей Муравский, замначальника ОБЭП Борисовского РУВД: "Вблизи агрогородка Лошница сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и ГАИ Борисовского РОУД остановили грузовой автомобиль Scania. В ходе осмотра в прицепе обнаружено около 19 тонн цветного металла на общую сумму более 77 тыс. рублей. Водитель фуры, 49-летний житель Барановичей, документы на перевозимый товар предоставить не смог. Он пояснил, что планировал перевезти лом в Российскую Федерацию для последующей сдачи в пункт приема металлолома. Груз изъят".