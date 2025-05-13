Житель Бреста стрелял из пневматического пистолета по окнам квартиры и автомобилю соседей

Брестчанин стрелял из пневматического пистолета по окнам квартиры и автомобилю соседей. Теперь он фигурант уголовного дела.

В милицию с заявлением обратились жители областного центра. Женщина - о повреждении окна квартиры, а мужчина - стекла автомобиля. На авто имелись характерные повреждения от пули.

Оперативники быстро нашли виновника - 18-летнего соседа заявителей. В один из вечеров парень решил пострелять из пневматического пистолета с балкона квартиры.

Наталья Моськина, старший инспектор по ОП ОИиОС УВД Брестской области: