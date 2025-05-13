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Житель Бреста стрелял из пневматического пистолета по окнам квартиры и автомобилю соседей
Брестчанин стрелял из пневматического пистолета по окнам квартиры и автомобилю соседей. Теперь он фигурант уголовного дела.
В милицию с заявлением обратились жители областного центра. Женщина - о повреждении окна квартиры, а мужчина - стекла автомобиля. На авто имелись характерные повреждения от пули.
Оперативники быстро нашли виновника - 18-летнего соседа заявителей. В один из вечеров парень решил пострелять из пневматического пистолета с балкона квартиры.
Наталья Моськина, старший инспектор по ОП ОИиОС УВД Брестской области:
"В ходе разговора с правоохранителями задержанный пояснил, что купил пневматический пистолет на одном из маркетплейсов. Совершить хулиганские действия он решил из-за личных неприязненных отношений к своим соседям. Сотрудниками милиции изъяты оружие и оставшиеся пули. Следователями возбуждено уголовное дело за хулиганство. Фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы".