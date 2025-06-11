Житель Гродно прямо на улице избивал собаку - его личность установлена

Последний рассказал милиции, что он временно присматривал за чужим питомцем, так как хозяйка уехала на учебу в столицу. Удары объяснил "воспитательными мерами", потому как хвостатый во время прогулки сбежал, а сам молодой человек спешил на работу и не сдержал эмоции. В отношении парня составили протокол за жестокое обращение с животными.