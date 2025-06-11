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Житель Гродно прямо на улице избивал собаку - его личность установлена
В Гродно установили личность антигероя ролика, выместившего злость на собаку, это 26-летний житель областного центра.
Его действия попали в объектив камеры очевидцев. А видео распространилось на региональных интернет-ресурсах.
События развернулись в микрорайоне Девяткова в конце мая. После изучения записи участковый инспектор узнал парня в кадре.
Последний рассказал милиции, что он временно присматривал за чужим питомцем, так как хозяйка уехала на учебу в столицу. Удары объяснил "воспитательными мерами", потому как хвостатый во время прогулки сбежал, а сам молодой человек спешил на работу и не сдержал эмоции. В отношении парня составили протокол за жестокое обращение с животными.
Вернулся ли питомец к хозяйке, не уточняется.