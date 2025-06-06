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Житель Ивацевичей занимался контрафактом алкоголя - в дело вмешалась милиция
Более 1,5 тонн спирта изъяли бойцы БЭП у жителя Ивацевичей. В микроавтобусе, а также дома у 46-летнего мужчины правоохранители нашли более 50 тыс. этикеток различных спиртных брендов и свыше 20 литров ароматизаторов.
Оперативники полагают, что контрафактное спиртное готовилось на продажу.
Виталий Гурский, начальник отдела УБЭП УВД Брестской области:
"Мужчина пояснил, что приобрел товар в России якобы для своего знакомого. Фигуранту грозит штраф свыше 10 тыс. рублей и конфискация спиртосодержащей жидкости".
Скриншот видео МВД