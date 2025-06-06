Житель Ивацевичей занимался контрафактом алкоголя - в дело вмешалась милиция

Более 1,5 тонн спирта изъяли бойцы БЭП у жителя Ивацевичей. В микроавтобусе, а также дома у 46-летнего мужчины правоохранители нашли более 50 тыс. этикеток различных спиртных брендов и свыше 20 литров ароматизаторов.