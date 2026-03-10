Житель Лиды повздорил с соседкой и поджег ей дверь

Конфликт с соседкой закончился пожаром. 38-летний житель Лиды повздорил с женщиной. После конфликта мужчина выпил и решил "проучить" 45-летнюю соседку. Он поджег спичками дверь, и пламя быстро стало распространяться. Фигурант испугался и убежал, но после вернулся и стал помогать тушить огонь. Подозреваемый задержан. Его действия квалифицированы по статье "Умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом".