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Житель Минского района передал курьеру мошенников почти 500 тыс. рублей
В Минском районе 45-летний мужчина стал жертвой мошенников. Он "задекларировал" сбережения на полмиллиона рублей.
Ему позвонил лжеменеджер оператора связи и выманил персональные данные. Затем якобы следователь сообщил, что злоумышленники оформляют на его имя кредиты. Во избежание проблем потерпевшему велели "задекларировать" сбережения.
Он передал прибывшей женщине почти 500 тыс. рублей в эквиваленте. Дальше курьер поехала в Москву, чтобы перевести наличность кураторам. Там ее и задержали.
Владимир Римашевский, начальник отдела УУР УВД Миноблисполкома:
"Посыльная призналась, что лишилась накоплений по аналогичной схеме, а затем согласилась поработать на аферистов. Как минимум еще у двух человек она успела забрать деньги".
Деньги потерпевшему удалось вернуть. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.