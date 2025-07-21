Житель Минского района передал курьеру мошенников почти 500 тыс. рублей

В Минском районе 45-летний мужчина стал жертвой мошенников. Он "задекларировал" сбережения на полмиллиона рублей.

Ему позвонил лжеменеджер оператора связи и выманил персональные данные. Затем якобы следователь сообщил, что злоумышленники оформляют на его имя кредиты. Во избежание проблем потерпевшему велели "задекларировать" сбережения.

Он передал прибывшей женщине почти 500 тыс. рублей в эквиваленте. Дальше курьер поехала в Москву, чтобы перевести наличность кураторам. Там ее и задержали.

Владимир Римашевский, начальник отдела УУР УВД Миноблисполкома:

"Посыльная призналась, что лишилась накоплений по аналогичной схеме, а затем согласилась поработать на аферистов. Как минимум еще у двух человек она успела забрать деньги".