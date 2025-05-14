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Житель Осиповичского района на охоте случайно застрелил барсука - заплатит штраф в 12,5 тыс. рублей
Любимое увлечение обернулось серьезными проблемами с законом для жителя Осиповичского района.
Следствие возбудило уголовное дело в отношении 63-летнего фигуранта за незаконную охоту. Его разовый досуг на минувших выходных стоил природе больше 12,5 тыс. рублей - во столько оценен причиненный ущерб. Это считается особо крупным размером.
По предварительным данным, у охотника имелось разрешение на добычу волка, лисы, енотовидной собаки и шакала, но в темноте ночью не рассмотрел он свою цель - это был редкий барсук. Животное занесено в Красную книгу Международного союза охраны природы. Вопреки законам мужчина не стал извещать о своем запретном улове работника, ответственного за охрану местных угодий.
Татьяна Старосотникова, официальный представитель УСК по Могилевской области:
"Вместо этого забрал тушу животного с собой домой для разделки. Как раз во время этого незаконного процесса его и застали сотрудники областной инспекции охраны животного и растительного мира. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства. Следователь провел осмотр места происшествия и допросил подозреваемого. Изъяты нарезной охотничий карабин с прицелом ночного видения, ружья, патроны, а также предмет, похожий на огнестрельное оружие, и туша животного. Назначен ряд экспертных исследований".