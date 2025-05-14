Житель Осиповичского района на охоте случайно застрелил барсука - заплатит штраф в 12,5 тыс. рублей

Любимое увлечение обернулось серьезными проблемами с законом для жителя Осиповичского района.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении 63-летнего фигуранта за незаконную охоту. Его разовый досуг на минувших выходных стоил природе больше 12,5 тыс. рублей - во столько оценен причиненный ущерб. Это считается особо крупным размером.

По предварительным данным, у охотника имелось разрешение на добычу волка, лисы, енотовидной собаки и шакала, но в темноте ночью не рассмотрел он свою цель - это был редкий барсук. Животное занесено в Красную книгу Международного союза охраны природы. Вопреки законам мужчина не стал извещать о своем запретном улове работника, ответственного за охрану местных угодий.

Татьяна Старосотникова, официальный представитель УСК по Могилевской области: