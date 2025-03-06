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Житель Пинска нашел способ, как бесплатно выпивать и закусывать
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Способ бесплатно выпивать и закусывать нашел житель Пинска, но пользовался им недолго... Мужчина подобрал в магазине чужую банковскую карту и на протяжении 3 дней покупал по ней продукты и алкоголь.
Когда же владелец пластика заметил пропажу, там уже не хватало 150 рублей. Карту он заблокировал, а оперативникам не составило труда вычислить злоумышленника.
В отношении него возбуждено уголовное дело.