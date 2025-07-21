Житель Слонима сдавал в аренду несуществующее жилье - пострадали 118 человек

Аренда квартиры по приятной цене или как стать жертвой аферистов, рассказали следователи Гродно. У них в производстве находится дело о мошенничестве. Главный фигурант - 20-летний житель Слонима. Статус его напарника, а по материалам в афере участвовали двое, не уточняется.

Известно, что в 2024 году за 3 месяца они сумели убедить 118 человек перечислить им в качестве предоплаты за аренду жилья в общей сложности 31 тыс. рублей. А это больше 300 операций по зачислению.

Следователи говорят, что срабатывало банальное - приятная цена. Но после предоплаты за аренду заветные метры так и оставались красивой картинкой в интернете. Есть вероятность, что жертв намного больше. Над этим сейчас работают сыщики, а расследование уголовного дела продолжается.