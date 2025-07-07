Жительница Ивьевского района хотела заработать на бирже, но лишилась более 112 тыс. рублей

Жительница Ивьевского района продала дом, а деньги потеряла на мошеннической бирже, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.

В Ивьевский РОВД обратилась 38-летняя жительница района. Женщина сообщила, что, доверившись мошенникам, лишилась внушительной суммы денег.

Некоторое время назад потерпевшая продала дом. Деньги, полученные от реализации недвижимости, она решила приумножить. На просторах интернета женщина нашла объявление о возможности заработка на бирже и оставила заявку.

Вскоре ей позвонили в Telegram и рассказали, как можно увеличить свои сбережения. При этом сообщили, что чем выше будут вложения, тем больше будет прибыль. В общей сложности, пообщавшись с пользователями VLADA_BASOVA_S и BASOVA_V1309, женщина отправила им свыше 112 тыс. рублей.