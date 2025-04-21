Жительница Кобринского района познакомилась с "американским пилотом" и лишилась 3,5 тыс. рублей

Милиционеры установили, что сельчанка познакомилась в приложении с "американским пилотом, временно проживающим в Великобритании". Новоиспеченные знакомые общались меньше месяца, когда мужчина решил сделать приятный сюрприз своей собеседнице - якобы отправил посылку с дорогими часами, мобильным телефоном элитной марки и другими ценностями. Но для получения заветного отправления нужно было оплатить таможенный сбор за доставку. Что и сделала 43-летняя женщина, переведя на предложенный ухажером счет 3,5 тыс. рублей. Однако суровая реальность быстро вернула ее на землю. Бандероль она не получила, а "американский пилот" перестал выходить на связь.

В МВД порекомендовали быть более осмотрительными и соблюдать правила общения в социальных сетях. "В первую очередь проверяйте фотографию своего собеседника. Чаще всего мошенники находят в интернете любой снимок человека с привлекательной внешностью. Убедитесь, что этого фото нет под другим именем. Лучше попросить собеседника прислать фото с определенным жестом или надписью специально для вас. Или предложите собеседнику пообщаться по видеосвязи. И главное, не пересылайте деньги малознакомым людям. Никогда не вносите аванс за покупку или посылку, оплачивайте ее только после получения. Любое почтовое отправление проверяйте в официальных службах и на сайтах. Чтобы не попасться на подобную уловку, ничего не оплачивайте, особенно отправления от малознакомых людей", - отметили правоохранители.