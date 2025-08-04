Знакомился с жертвой в соцсетях. Минчанина задержали за совращение школьниц

За совращение школьниц задержан 26-летний минчанин. Раскрыть преступление оперативникам в сфере нравов помогла интернет-разведка.



Пока известно у двух жертвах - это школьница из Минской области - девочке 14 лет, а еще 17-летняя учащаяся колледжа из Витебска. Возбуждены уголовные дела. Сам задержанный находится в СИЗО, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.