Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЧПЗона X

Знакомился с жертвой в соцсетях. Минчанина задержали за совращение школьниц

За совращение школьниц задержан 26-летний минчанин. Раскрыть преступление оперативникам в сфере нравов помогла интернет-разведка.

Пока известно у двух жертвах - это школьница из Минской области - девочке 14 лет, а еще 17-летняя учащаяся колледжа из Витебска. Возбуждены уголовные дела. Сам задержанный находится в СИЗО, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.

соцсетиЗона Хнасилие