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Знакомился с жертвой в соцсетях. Минчанина задержали за совращение школьниц
Автор:Редакция news.by
За совращение школьниц задержан 26-летний минчанин. Раскрыть преступление оперативникам в сфере нравов помогла интернет-разведка.
Пока известно у двух жертвах - это школьница из Минской области - девочке 14 лет, а еще 17-летняя учащаяся колледжа из Витебска. Возбуждены уголовные дела. Сам задержанный находится в СИЗО, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.