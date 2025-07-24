Знакомство с "пилотом из Лондона" обошлось белоруске в 20 тыс. рублей

Обещал любовь и золото, а в итоге забрал все деньги. Милиции известно про афериста лишь то, что это "пилот из Лондона по имени Джон".

За помощью к правоохранителям обратилась пенсионерка - ее дочь стала жертвой интернет-мошенничества. Девушка познакомилась в мессенджере с привлекательным мужчиной, который в процессе общения предложил серьезные отношения.

Анастасия Ковалевская, старший инспектор группы информации и общественных связей Советского РУВД г. Минска:

"Чтобы "доказать чувства", иностранец пообещал прислать ювелирный подарок через своего знакомого курьера. Позже с девушкой связался некий Фрэнк и сообщил, что посылку задержали на таможне - якобы внутри нашли 70 тыс. долларов. Чтобы минчанка смогла получить подарок, виртуальный жених убедил ее оплатить "сертификат", а затем еще и "пошлину". В итоге девушка и ее мать перевели более 20 тыс. рублей в эквиваленте".

Когда же "представители таможни" потребовали еще 5 тыс. долларов, мать поняла, что ее дочь обманывают, и обратилась в милицию.