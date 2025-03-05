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Звонок по видеосвязи убедил пенсионерку из Могилева перевести мошенникам почти 10 тыс. рублей
В Могилеве 63-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти 10 тыс. белорусских рублей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.
В одном из мессенджеров могилевчанке позвонил аферист, который представился сотрудником технического отдела телефонного провайдера и сообщил, что на нее приходят жалобы от людей. Сразу после этого женщине позвонил подставной сотрудник безопасности и убедил, что на нее зарегистрирован счет, куда поступают украденные у граждан деньги.
Вскоре аферист перезвонил ей по видеосвязи. Увидев человека в форме, могилевчанка окончательно поверила в происходящее. Собеседник потребовал от нее задекларировать свои сбережения, иначе у нее проведут обыск, а деньги изымут.
В одном из банков могилевчанка перевела на указанный незнакомцем счет около 10 тыс. белорусских рублей. Лжеправоохранитель требовал у нее также взять кредиты в банке, однако сотрудница одного из них смогла отговорить женщину. Следователями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
В УВД обращают внимание: сотрудники правоохранительных органов и госучреждений не общаются через мессенджеры по служебным вопросам, не запрашивают личные данные дистанционно и тем более не занимаются финансовыми вопросами.