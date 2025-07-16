Барановичи накрыл мощный ливень

16 июля центральную часть Барановичей накрыл сильный ливень. Зафиксированы локальные подтопления, Об этом сообщил председатель Барановичского горисполкома Максим Антонюк, информирует БЕЛТА.

Начался ливень около полудня. Длился он примерно час. Через непродолжительное время город накрыла вторая волна интенсивного дождя.

"У нас есть места, которые локально подтапливаются во время кратковременных, но сильных дождей. Это район швейной фабрики на улице Ленина, около стадиона "Локомотив". Обычно подтапливается улица Жукова. Но после первой волны (видимо, в той стороне Барановичей такого дождя не было) на улице Жукова как раз подтоплений не было. Не было около Ледового дворца в районе частного сектора массовых подтоплений, как раньше", - рассказал Максим Антонюк.

В эпицентре оказался центральный рынок на улице Чернышевского. Туда выехали 5 единиц техники МЧС, а также работники "Барановичиремстрой", чтобы откачать воду. В ливень "поплыла" улица Советская. Воды было столько, что она смыла скульптуру железнодорожника, который является частью экспозиции.

"Местные даже не помнят, чтобы поплыла именно эта часть улицы Советской. Воды было столько, что смыло кору, которой для декора посыпан газон. Поэтому и фигура железнодорожника поплыла", - отметил глава города.

Видео этого момента разошлось в соцсетях. Городские службы ликвидируют последствия непогоды.