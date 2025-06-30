Благоустройство и новые туристические объекты - Заславль готовится к "Дожинкам"

Самобытный Заславль готовится к главному празднику хлеборобов, этот город осенью станет столицей областных "Дожинок".

Инициативы по благоустройству и озеленению поддерживают местные жители и волонтеры. Речь идет не только о современной инфраструктуре - ремонте жилых домов и дорог. Возможно, здесь появится еще один туристический объект на историческом фундаменте XVI века.

2025 год для Заславля действительно знаковый. Кроме областных "Дожинок", здесь отметят еще одну важную дату - городу исполнится 1040 лет. Сейчас идет активная подготовка - строительство, благоустройство, а еще археологические исследования. С уважением к историческому наследию города.

Светлана Карташева, председатель Заславльского горисполкома:

"Проведен ремонт, сейчас заканчиваем работы по обустройству тротуарных дорожек, в том числе для маломобильных граждан и родителей с маленькими детьми. Любой гость города от Железнодорожной может пешком пройти к детскому парку, строящемуся молодежному парку, к костелу, Спасо-Преображенскому собору, к тропе здоровья, чтобы насладиться красотой города".