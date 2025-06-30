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Благоустройство и новые туристические объекты - Заславль готовится к "Дожинкам"
Самобытный Заславль готовится к главному празднику хлеборобов, этот город осенью станет столицей областных "Дожинок".
Инициативы по благоустройству и озеленению поддерживают местные жители и волонтеры. Речь идет не только о современной инфраструктуре - ремонте жилых домов и дорог. Возможно, здесь появится еще один туристический объект на историческом фундаменте XVI века.
2025 год для Заславля действительно знаковый. Кроме областных "Дожинок", здесь отметят еще одну важную дату - городу исполнится 1040 лет. Сейчас идет активная подготовка - строительство, благоустройство, а еще археологические исследования. С уважением к историческому наследию города.
Светлана Карташева, председатель Заславльского горисполкома:
"Проведен ремонт, сейчас заканчиваем работы по обустройству тротуарных дорожек, в том числе для маломобильных граждан и родителей с маленькими детьми. Любой гость города от Железнодорожной может пешком пройти к детскому парку, строящемуся молодежному парку, к костелу, Спасо-Преображенскому собору, к тропе здоровья, чтобы насладиться красотой города".
В этом году планируют возродить традицию рыцарских турниров "Заславльский набат". Сейчас готовят площадки для проведения баталий и для комфорта зрителей. Кроме этого появится уникальное музейное пространство под открытым небом, где можно углублять знания об истории города.