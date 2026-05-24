3.87 BYN
2.73 BYN
3.18 BYN
Более 120 тыс. туристов в год: почему Софийский собор считается главной жемчужиной Полоцка
Сегодня Софийский собор является не только архитектурным памятником, включенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но и действующим музеем.
Софийский собор - головной музей Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. В 1967 году собор с прилегающей территорией Верхнего замка стал основой полоцкого археологического заповедника.
Сегодня в составе музея-заповедника насчитывается 11 музеев и историко-культурный комплекс "Поле ратной славы".
"Основной музейный предмет - непосредственно сам Софийский собор. В экспозиции представлена история древнего храма (когда был возведен, его перестройки, изменения, реставрации и современная жизни Софийского собора)", - перечислила директор Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Марина Чернышова в "Актуальном интервью".
Кстати, туристы на полоцкую землю идут нескончаемым потоком. И неспроста - Полоцк является самым древним городом Беларуси, а Софийский собор - самым древним памятником архитектуры (его построили в 11 веке). "Туристы приезжают из разных уголков Беларуси и из-за рубежа. Ежегодно Софийский собор посещают более 120 тыс. человек. Это самый посещаемый музей в городе среди музеев Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника", - подтвердила директор.
К слову, люди приезжают буквально отовсюду, очень много и россиян. Частыми посетителями являются туристы из Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Пскова и Твери. Бывают и делегации из Китая.
Для удобства в Софийском соборе есть аудиогиды, которые позволяют прослушать экскурсию на английском и китайском языках.