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Для оказания неотложной помощи: 50 автомобилей получили учреждения здравоохранения Брестской области
50 легковых автомобилей для оказания медицинской помощи передали учреждениям здравоохранения Брестской области. Ключи вручили главным врачам Брестской областной клинической больницы, Брестской детской областной больницы и медучреждений Барановичского, Пинского, Лунинецкого и Пружанского районов.
Юлия Цанда, главврач Ганцевичской центральной районной больницы:
"Уже наша новая машинка пойдет на обслуживание городского и прилежащего сельского населения. По сравнению со старым автопарком, новые машины позволят сократить время езды доктора к пациенту, а это является главным залогом оказания качественной и своевременной медицинской помощи".
Специальные автомобили будут использоваться для оказания неотложной медицинской и паллиативной помощи пациентам на дому, а также для выездов узких специалистов на осмотры граждан с ограниченными физическими возможностями.