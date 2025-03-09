Для оказания неотложной помощи: 50 автомобилей получили учреждения здравоохранения Брестской области

50 легковых автомобилей для оказания медицинской помощи передали учреждениям здравоохранения Брестской области. Ключи вручили главным врачам Брестской областной клинической больницы, Брестской детской областной больницы и медучреждений Барановичского, Пинского, Лунинецкого и Пружанского районов.

Юлия Цанда, главврач Ганцевичской центральной районной больницы:

"Уже наша новая машинка пойдет на обслуживание городского и прилежащего сельского населения. По сравнению со старым автопарком, новые машины позволят сократить время езды доктора к пациенту, а это является главным залогом оказания качественной и своевременной медицинской помощи".