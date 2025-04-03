Генеральное консульство РФ в Гродно переехало в новое здание в центре города

Фото Гродненского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba315106-3f6f-4ae3-ad20-fe29adb52725/conversions/79e8fce6-327d-43a1-8259-3e7702436c24-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba315106-3f6f-4ae3-ad20-fe29adb52725/conversions/79e8fce6-327d-43a1-8259-3e7702436c24-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba315106-3f6f-4ae3-ad20-fe29adb52725/conversions/79e8fce6-327d-43a1-8259-3e7702436c24-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba315106-3f6f-4ae3-ad20-fe29adb52725/conversions/79e8fce6-327d-43a1-8259-3e7702436c24-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Гродненского облисполкома

Генеральное консульство Российской Федерации в Гродно торжественно открылось по новому адресу в центре города, сообщает БЕЛТА.

"Генеральное консульство Российской Федерации было открыло в Гродно 22 декабря 2022 года, оно размещалось по улице Цегляной, сейчас же нам предложили место в центре города. Здесь есть возможность обеспечивать граждан консульскими услугами в полном спектре. Это очень важно, потому что здесь условия отвечают всем необходимым требованиям", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси Борис Грызлов.

В Гродненской области постоянно проживают более 10 тыс. граждан России, а во время строительства Белорусской АЭС эта цифра значительно увеличивалась.

"Между Гродненской областью и субъектами РФ заключено 30 соглашений об экономическом и гуманитарном сотрудничестве, вдобавок на уровне районов - еще 40. Порядка 75 субъектов РФ являются контрагентами Гродненской области по экспорту и по импорту. Товарооборот между Гродненской областью и Россией достиг в прошлом году почти $3 млрд и вырос на 5% по отношению к 2023 году. Многие предприятия взаимодействуют с российскими, это в первую очередь флагманы - Белорусская АЭС, ОАО "Гродно Азот", "Молочный Мир", Гродненский мясокомбинат и другие. Успешно работает СЭЗ "Гродноинвест", где зарегистрированы в том числе и предприятия с российским участием", - такие цифры и факты привел дипломат.