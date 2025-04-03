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Генеральное консульство РФ в Гродно переехало в новое здание в центре города
Генеральное консульство Российской Федерации в Гродно торжественно открылось по новому адресу в центре города, сообщает БЕЛТА.
"Генеральное консульство Российской Федерации было открыло в Гродно 22 декабря 2022 года, оно размещалось по улице Цегляной, сейчас же нам предложили место в центре города. Здесь есть возможность обеспечивать граждан консульскими услугами в полном спектре. Это очень важно, потому что здесь условия отвечают всем необходимым требованиям", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси Борис Грызлов.
В Гродненской области постоянно проживают более 10 тыс. граждан России, а во время строительства Белорусской АЭС эта цифра значительно увеличивалась.
"Между Гродненской областью и субъектами РФ заключено 30 соглашений об экономическом и гуманитарном сотрудничестве, вдобавок на уровне районов - еще 40. Порядка 75 субъектов РФ являются контрагентами Гродненской области по экспорту и по импорту. Товарооборот между Гродненской областью и Россией достиг в прошлом году почти $3 млрд и вырос на 5% по отношению к 2023 году. Многие предприятия взаимодействуют с российскими, это в первую очередь флагманы - Белорусская АЭС, ОАО "Гродно Азот", "Молочный Мир", Гродненский мясокомбинат и другие. Успешно работает СЭЗ "Гродноинвест", где зарегистрированы в том числе и предприятия с российским участием", - такие цифры и факты привел дипломат.
Борис Грызлов также отметил, что многие предприятия Гродненского региона активно сотрудничают с РФ в сфере импортозамещения. Благодаря этому российская промышленность получает немало комплектующих, которые ранее поставлялись из других зарубежных стран. Он выделил также знаковый совместный проект - Белорусскую АЭС, где выработано уже порядка 41 млрд кВт.ч электроэнергии.