Гута и Подсвилье: как живут и меняются в лучшую сторону белорусские глубинки

Беларусь - государство, в котором жить везде одинаково хорошо и комфортно. С момента своей суверенности страна выбрала идею не концентрировать людей в мегаполисах, чтобы не создавать историю "в Минске хорошо, но что делается за 300 км от него, никто не знает".

Именно поэтому у белорусских деревень, небольших городов и поселков стали появляться дополнительные слова - спутник, поселок городского типа, деревня будущего, чтобы подводить качество жизни в них к стандарту столицы.

Гута

Это небольшой городской поселок в Поставском районе Витебской области. Здесь живут 373 человека и, кстати, 8 из них еще школьники. В самой Гуте детского сада и школы нет, но для этого организован подвоз. 10 минут езды - и они уже находятся соседнем поселке Воропаево в хороших условиях.

Гута, деревня в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e08fd13d-4b57-4cac-bcdb-8070b29474b1/conversions/04a0baaf-edf1-465a-a4de-dda605d1df00-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e08fd13d-4b57-4cac-bcdb-8070b29474b1/conversions/04a0baaf-edf1-465a-a4de-dda605d1df00-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e08fd13d-4b57-4cac-bcdb-8070b29474b1/conversions/04a0baaf-edf1-465a-a4de-dda605d1df00-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e08fd13d-4b57-4cac-bcdb-8070b29474b1/conversions/04a0baaf-edf1-465a-a4de-dda605d1df00-xl-___webp_1920.webp 1920w

Работать жители Гуты могут и в другом населенном пункте - для них также осуществлен подвоз. Работу предлагают на выбор - районная больница, школа, детский сад, культурный центр, лесничество. Поэтому как у места для жизни у Гуты есть перспективы, ведь здесь активно модернизируют жилье, проводят электроотопление.

"С печным отоплением нужно носить дрова, растопить печку, ждать, если на улице холодно, пока дом нагреется. А электроотопление стало удобным, комфортным моментом. Ребенок приходит со школы, а в доме тепло", - поделилась жительница д. Гута Оксана Наумец.

Впрочем, без проблем тоже не обходится. Одной из значимых являются заброшенные строения, часть из которых находится в аварийном состоянии. К примеру, это комплекс зданий бывшего стеклозавода (а это девять капитальных сооружений), который не используются почти 15 лет. Понятно, что эстетики поселку такие объекты не добавляют. Кроме того, заброшки уж точно небезопасны.

Павел Станюш, зампредседателя Поставского райисполкома:

"Здания все продали, потом еще раз поменялся собственник, поэтому даже не пытались возродить. В 2021 году был включен в перечень объектов, которые эксплуатировать невозможно и которые подлежат сносу, и пока на сегодня такая ситуация сохраняется".

Это же касается и здания клуба, которое пустует с 2008 года. Хоть снос этих объектов и стоит немало - порядка 1 млн белорусских рублей - на местах понимают, что делать это необходимо. Пока, правда, работы переносятся на более поздний срок.

Подсвилье

Совсем рядом от Гуты расположен поселок городского типа Подсвилье. Здесь уже живут 2,4 тыс. человек.

Кстати, сюда тоже приезжают на работу гутчане. Это стратегия на уровне страны - оставлять все возможные формы деревень и маленьких поселков, при этом объединять их центрами, где обязательно есть работа для всех.

Подсвилье, городской поселок в Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f9f2eb2-f8d6-4c42-8819-a9fe6e4ae1fb/conversions/08e6f92d-690d-463f-a6ab-0db357d41b47-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f9f2eb2-f8d6-4c42-8819-a9fe6e4ae1fb/conversions/08e6f92d-690d-463f-a6ab-0db357d41b47-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f9f2eb2-f8d6-4c42-8819-a9fe6e4ae1fb/conversions/08e6f92d-690d-463f-a6ab-0db357d41b47-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f9f2eb2-f8d6-4c42-8819-a9fe6e4ae1fb/conversions/08e6f92d-690d-463f-a6ab-0db357d41b47-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Подсвилье локализуется пять предприятий - три частных и два государственных. Одно из них - по переработке рыбы.

Главный продукт, который выпускают, - шпроты. Их делают до 400 т в месяц, и почти все идет на экспорт в Россию.

производство по переработке рыбы в Подсвилье news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92110470-54a9-4ecd-a2bb-cdb6bc3afc14/conversions/d6e32278-61bd-431a-87ba-597e83d02f4b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92110470-54a9-4ecd-a2bb-cdb6bc3afc14/conversions/d6e32278-61bd-431a-87ba-597e83d02f4b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92110470-54a9-4ecd-a2bb-cdb6bc3afc14/conversions/d6e32278-61bd-431a-87ba-597e83d02f4b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92110470-54a9-4ecd-a2bb-cdb6bc3afc14/conversions/d6e32278-61bd-431a-87ba-597e83d02f4b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Яворович, замдиректора по техническим вопросам предприятия по переработке рыбы:

"Мы работаем над тем, чтобы получить продукт конечного изделия и тем самым улучшить эффективность. Безусловно, мы планируем создать порядка 100 рабочих мест".

Есть в Подсвилье школы, где учатся 11 классов, а после нее едут поступать в Поставский или Глубокский колледжи или в Витебск в университеты. Из инфраструктуры есть в Подсвилье и несколько больниц, больше десятка магазинов, три почты, баня.

учитель проводит урок news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/094059b5-361a-4feb-97e0-a21d2503eb54/conversions/cc94324b-5474-4dab-b603-3eeff71d4736-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/094059b5-361a-4feb-97e0-a21d2503eb54/conversions/cc94324b-5474-4dab-b603-3eeff71d4736-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/094059b5-361a-4feb-97e0-a21d2503eb54/conversions/cc94324b-5474-4dab-b603-3eeff71d4736-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/094059b5-361a-4feb-97e0-a21d2503eb54/conversions/cc94324b-5474-4dab-b603-3eeff71d4736-xl-___webp_1920.webp 1920w

Да, есть и недостатки, которые схожие с теми, что и в Гуте. Разница только в том, что в Подсвилье проблемы решаются намного быстрее. Например, в центре городского поселка еще в 2025 году были развалины кондитерского цеха, однако работы по сносу активизировались после того, как на проблему обратил внимание Комитет государственного контроля.

Андрей Бутковский, начальник отдела контроля строительства и ЖКХ Комитета госконтроля Витебской области:

"При посещении Подсвилья в сентябре 2025 года был выявлен ряд недостатков, на которые почему-то никто не обратил внимания. В частности, не был ограничен доступ в капитальное строение, которое, со слов местных жителей, являлось местом игр детей близлежащей многоэтажки. После вмешательства Комитета госконтроля все недостатки были устранены".

В результате нашли и средства, и силы. Еще осенью на месте снесенного аварийного здания посадили новые деревья и создали парковую зону.