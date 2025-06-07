Из-за грозы нарушено электроснабжение в 112 населенных пунктах Минщины

Минская область пострадала от мощного грозового фронта, прошедшего по территории Беларуси в ночь на 8 июня. Стихия нанесла наибольший урон электросетям в Пуховичском, Слуцком, Молодечненском и Мядельском районах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП "Минскэнерго".

Как подчеркнули на предприятии, основная причина отключений - падение веток и деревьев на линии электропередачи. С полуночи зафиксированы нарушения электроснабжения в 112 населенных пунктах Минской области.

"Персонал всей области был мобилизован - в наиболее пострадавшие районы направлены дополнительные бригады из ближайших РЭСов. Энергетики всю ночь работали над восстановлением электроэнергии. По состоянию на 09:00 работы продолжаются в 48 населенных пунктах. Для восстановления электроснабжения задействовано 36 аварийных бригад и 42 единицы специализированной техники, а также используются 4 передвижные дизельные электростанции", - отметили в "Минскэнерго".