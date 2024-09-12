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Качество воды и отопление - с какими вопросами пришли на прием борисовчане к Александру Турчину
23 октября в Борисове граждан принимал губернатор Минской области Александр Турчин.
Спектр озвученных вопросов от населения был широкий. Качество питьевой воды, проблемы с отоплением и электроснабжением. Звучали и жилищные вопросы от тех, кто нуждается в улучшении условий. На контроль взяли также ремонт дорожного покрытия в садовом товариществе. Обсудили строительство и реконструкцию объектов на территории Борисовского района для ведения бизнеса.
Особый акцент сделали и на электроснабжении. Жильцов беспокоят частые перебои в работе подстанций. Также обсудили и отсутствие газопровода на некоторых улицах города.
Павел Горудко, гендиректор Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Минскэнерго":
Благосостояние людей растет, используются мощные электрические приборы, которые могут вызывать перебои и напряжение сети. Эти проблемы мы знаем, проконтролируем качество напряжения. Их нужно решить, так как люди - наши абоненты, и мы обязаны обеспечить их надлежащим качеством.
Большую часть диалога с гражданами сегодня уделили решению земельных вопросов, среди которых и законный раздел участков. А также благоустройству и озеленению территорий. Каждый вопрос взят на контроль, ответственные службы получили конкретные поручения.
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