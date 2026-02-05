Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Как Мачулищи стали местом комфорта и хорошей заменой столичной жизни

В Мачулищах проживают почти 12 тыс. человек. Населенный пункт расположен всего в 25 минутах езды от Миснка, а если добираться на электричке, то времени уходит даже чуть меньше.

Здесь имеется все, что нужно для жизни - магазины, аптеки, кафе (их, кстати, становится все больше), школа. В планах построить еще одну. Недавно возвели современный детский сад с бассейном, тематическими площадками, спортивными и музыкальными классами. Кроме инфраструктуры, здесь активно строится и новое жилье - два дома на сотню квартир сдали буквально в 2025 году.

Наталья Жук, председатель Минского районного Совета депутатов:

"В планах большой массив застройки. Мачулищи - бывший военный городок, и здесь живут люди, которые раньше были военными. Стараемся уделить большое внимание именно ремонту жилфонда, который существует давно. За пять лет произведен капитальный ремонт в 12 жилых домах. Кроме того, на 18 дворовых территориях выполнено комплексное благоустройство".

К слову, на внештатные ситуации в горпоселке реагируют так же оперативно, как и в Минске. Одна из последних - осенний порыв канализации. Жители обратились в Комитет государственного контроля Беларуси, и при содействии КГК последствия аварии были устранены в течение суток.

Главный государственный инспектор Комитета госконтроля Минской области Максим Волчок рассказала, что на телефон доверия Комитета госконтроля Минской области поступило обращение жителя городского поселка Мачулищи по поводу растекания стоков, а также неудовлетворительного содержания территории вблизи резервуара с отходами. "Комитет оперативно отреагировал на обращение и перенаправил местным органам власти. Вопрос был взят на личный контроль КГК и оперативно решился", - добавил он.

Конечно, еще предстоит много работы - где-то отремонтировать дороги, привести в порядок площадки, провести освещение, но не стоит забывать и о том, что уже сделано для комфорта и жизни белорусов.

Чем сегодня живут в белорусских глубинках. Как в поселках городского типа развивается инфраструктура для жизни. Об этом и не только смотрите в проекте "На контроле Президента".

