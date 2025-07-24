Леонид Заяц провел единый день информирования в Кличевском лесхозе

"В единстве - сила" - главный лейтмотив единого дня информирования, который проходит в трудовых коллективах, в том числе с участием депутатского корпуса. Леонид Заяц пообщался на актуальные темы с коллективом Кличевского лесхоза.

Среди тем была затронута и ликвидация последствий стихии, которая прошлась 10 июля по Могилевской области. По-прежнему главной задачей является убрать ветровалы и буреломы. Задействованы силы МЧС, ЖКХ, лесхозов региона.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Общество становится сплоченнее. В настоящее время около 3 тыс. человек задействованы в ликвидации последствий, используется более 290 единиц техники, которая принимает участие. Из лесхозов помогают ребята - в частности это Кличевский лесхоз. Спасибо им большое за это".

Павел Маковецкий, главный лесничий Кличевского лесхоза:

"Сильно пострадал гослесфонд Могилевского лесхоза. Кличевский лесхоз не смог остаться в стороне. В данный момент там работает 5 комплексов, 5 хорвестеров и 5 форвардеров. Ежедневно очищаются порядка 1,5 га поврежденных, погибших насаждений".