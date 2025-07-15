Минск тонет: ливень снова затопил улицы и парализовал работу общественного транспорта

Ливень накрыл белорусскую столицу 15 июля. Улицы превратились в реки, дворы - в озера.

В Минске сейчас наблюдаются 10-балльные пробки, из-за погодных условий, предупреждают в "Минсктрансе", возможны отклонения от расписания движения пассажирского транспорта.

На ул. Стебенева - Асаналиева остановились автобусы № 30с, 45, 48. Также на ул. Кабушкина, 18 в направлении Партизанского проспекта произошла остановка движения троллейбусных маршрутов № 16, 19, 50, 92. На ул. Казинца на остановочном пункте "Медколледж" в направлении ДС "Курасовщина" приостановлено движение троллейбусов № 19, 27, это же касается автобуса № 127 на пересечении ул. Тростенецкой и пер. Велосипедного.

Кроме того, на ул. Кижеватова (ст. м. "Слуцкий гостинец") в направлении МКАД остановили свое движение автобусные маршруты № 7, 88с, 104, 114с, 379, 429. По ул. Свердлова (путепроводу) в обоих направлениях движение временно не осуществляют троллейбусы № 3, 16, 20, 36, а также трамваи № 3, 6, 7 на ул. Ботаническая - Козлова.

На пр. Партизанском - ул. Варвашени, Ванеева в обоих направлениях произошла остановка движения следующих маршрутов:

троллейбусов № 3, 34, 41, 67;

автобусов № 2с, 59, 84, 79, 84,

На пр. Рокоссовского в обоих направлениях остановились троллейбусы № 19, 20, 30, 36, 41, 82 и автобусы № 127, 151с. На ул. Долгобродской произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 3, 6, 7, 9.

Пассажиров просят учитывать данную информацию при планировании поездок, а водителей - объезжать подтопленные участки.

По информации ГАИ, сложнее всего проехать по Партизанскому проспекту, улицам Кижеватова, Денисовская, Тростенецкая, Гошкевича, Кошевого, Первомайская.

Советы пешеходам:

не укрывайтесь в грозу под одиноко стоящими деревьями и рядом с ветхими сооружениями;

держитесь подальше от линий электропередачи;

начинайте переходить дорогу только после того как убедитесь, что водители вас заметили и успевают остановиться;

не закрывайте себе обзор капюшоном, зонтом и другими предметами;

в непогоду откажитесь от передвижения на средствах персональной мобильности и велосипедах.