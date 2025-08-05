Мозырянка оказалась в больнице после иглоукалывания в домашних условиях

Мозырянка попала в больницу после иглоукалывания на дому, заявила официальный представитель управления ГКСЭ по Гомельской области Анна Кодолова.

Женщина в качестве инструмента для самооздоровления использовала иглы от шприца. В один из сеансов она решила ввести их в ткани задней поверхности грудной клетки. Почувствовав себя плохо, вызвала скорую. В срочном порядке с двухсторонним пневмотораксом ее доставили в учреждение здравоохранения.

Чтобы определить степень повреждений, потребовалось заключение экспертов. Специалисты Мозырского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз зафиксировали у женщины множественные колотые раны задней поверхности туловища вдоль позвоночника, проникающие в грудные полости, с ранением обоих легких. Они образовались минимум от 50 травмирующих воздействий предметом, обладающим колющими свойствами. Полученные увечья относятся к тяжким телесным повреждениям.