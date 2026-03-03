На Гродненщине завершают подготовку к весенне-полевым работам

В Гродненской области завершается подготовка к весенним полевым работам. Этой весной в регионе планируется засеять более 130 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур с учетом кукурузы на зерно.

Пока погодные условия не позволяют начать работы в поле, однако хозяйства Принеманья активно готовятся к посевной кампании - дорабатывается семенной материал, пополняются запасы минеральных удобрений.

"Подготовлены семена, доочищаются остатки, закупаются минеральные удобрения. Порядка 65 % уже находится на складах. Активно ведется выборка удобрений. С марта будем привлекать с промышленных предприятий как механизаторов, так и технику. Кроме того, в марте-апреле будет весомая помощь от более чем 100 студентов колледжей, училищ", - рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома Игорь Сорокин.