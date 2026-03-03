3.75 BYN
На Гродненщине завершают подготовку к весенне-полевым работам
В Гродненской области завершается подготовка к весенним полевым работам. Этой весной в регионе планируется засеять более 130 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур с учетом кукурузы на зерно.
Пока погодные условия не позволяют начать работы в поле, однако хозяйства Принеманья активно готовятся к посевной кампании - дорабатывается семенной материал, пополняются запасы минеральных удобрений.
"Подготовлены семена, доочищаются остатки, закупаются минеральные удобрения. Порядка 65 % уже находится на складах. Активно ведется выборка удобрений. С марта будем привлекать с промышленных предприятий как механизаторов, так и технику. Кроме того, в марте-апреле будет весомая помощь от более чем 100 студентов колледжей, училищ", - рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома Игорь Сорокин.
Существенных изменений в структуре посевных площадей в 2026 году не ожидается. Аграрии планируют увеличить площади рапса и кукурузы. При благоприятных погодных условиях техника выйдет в поле в оптимальные агротехнические сроки.