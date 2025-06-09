На трассе М6 легковушка сбила выбежавшего на дорогу лося. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.

Как рассказали в милиции, инцидент произошел сегодня ранним утром на 99-м километре трассы М6. Уточняется, что водитель легковушки марки Citroёn, 2003 года рождения, ехал в сторону Минска. Он совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть.

В результате ДТП пассажир 2004 года рождения с травмами был доставлен в медучреждение. Специалисты диагностировали у него закрытый перелом нижней трети плечевой кости со смещением левой руки, ушибленную рану правой надбровной дуги, ранение предплечья и ушиб передней брюшной стенки.