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На трассе М6 легковушка сбила выбежавшего на дорогу лося
На трассе М6 легковушка сбила выбежавшего на дорогу лосяnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81657a57-ceea-4d85-a603-1006ea8788d5/conversions/df8b2235-a085-4ac8-9dbd-478cbd51108a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81657a57-ceea-4d85-a603-1006ea8788d5/conversions/df8b2235-a085-4ac8-9dbd-478cbd51108a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81657a57-ceea-4d85-a603-1006ea8788d5/conversions/df8b2235-a085-4ac8-9dbd-478cbd51108a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81657a57-ceea-4d85-a603-1006ea8788d5/conversions/df8b2235-a085-4ac8-9dbd-478cbd51108a-xl-___webp_1920.webp 1920w
На трассе М6 легковушка сбила выбежавшего на дорогу лося. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.
Как рассказали в милиции, инцидент произошел сегодня ранним утром на 99-м километре трассы М6. Уточняется, что водитель легковушки марки Citroёn, 2003 года рождения, ехал в сторону Минска. Он совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть.
В результате ДТП пассажир 2004 года рождения с травмами был доставлен в медучреждение. Специалисты диагностировали у него закрытый перелом нижней трети плечевой кости со смещением левой руки, ушибленную рану правой надбровной дуги, ранение предплечья и ушиб передней брюшной стенки.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.