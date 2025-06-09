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На трассе М6 легковушка сбила выбежавшего на дорогу лося

На трассе М6 легковушка сбила выбежавшего на дорогу лося

На трассе М6 легковушка сбила выбежавшего на дорогу лося. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.

Как рассказали в милиции, инцидент произошел сегодня ранним утром на 99-м километре трассы М6. Уточняется, что водитель легковушки марки Citroёn, 2003 года рождения, ехал в сторону Минска. Он совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть.

В результате ДТП пассажир 2004 года рождения с травмами был доставлен в медучреждение. Специалисты диагностировали у него закрытый перелом нижней трети плечевой кости со смещением левой руки, ушибленную рану правой надбровной дуги, ранение предплечья и ушиб передней брюшной стенки.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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