Новая поликлиника, множественные реконструкции - как Кричев готовится к областным "Дожинкам"

Пока уборочная кампания набирает обороты, в регионах уже готовятся к празднику тружеников села - "Дожинкам", чтобы по достоинству отметить вклад хлеборобов в общий каравай страны. Агрогородки, райценты, которые станут площадками фестивалей районного и областного уровней, преображаются и становятся ярче, в том числе и город Кричев.

На обслуживании свыше 130 тыс. жителей сразу шести районов юго-востока Могилевского региона, а еще оснащение не хуже, чем в области - Кричевская ЦРБ за эти годы, благодаря масштабным госинвестициям, стала по многим направлениям межрайонной. Два года назад приступили к новому амбициозному проекту.

Главврач Кричевской ЦРБ Алексей Плетнев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33cad3e5-e37f-4bae-b283-1ce44af802e1/conversions/7d1f7f41-5a31-4c88-9882-5318e7d3593e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33cad3e5-e37f-4bae-b283-1ce44af802e1/conversions/7d1f7f41-5a31-4c88-9882-5318e7d3593e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33cad3e5-e37f-4bae-b283-1ce44af802e1/conversions/7d1f7f41-5a31-4c88-9882-5318e7d3593e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33cad3e5-e37f-4bae-b283-1ce44af802e1/conversions/7d1f7f41-5a31-4c88-9882-5318e7d3593e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Плетнев, главврач Кричевской ЦРБ:

"На данном этапе завершается строительство поликлинического отделения. Помимо традиционного ультразвукового эндоскопического оборудования и функциональной диагностики, она будет оснащена магнитно-резонансным томографом. Будем работать на межрайонном уровне".

Также новый этап развития и у сосудистой хирургии на уровне района. Здесь разместятся детская и взрослая поликлиника, стоматология, скорая помощь. Уже приступили к сборке мебели.

Открытие этого важного не только для жителей Кричева объекта украсит программу "Дожинок". Примет посетителей также обновленный Центр культуры. Совсем скоро он презентует новый уровень комфорта для зрителей и современные технологии.

Реконструкция Центра культуры в Кричеве news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9000f4d4-f4aa-4d46-b6eb-6c08211033e4/conversions/f0a9c713-7390-47f0-ac15-27cac4ff2e41-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9000f4d4-f4aa-4d46-b6eb-6c08211033e4/conversions/f0a9c713-7390-47f0-ac15-27cac4ff2e41-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9000f4d4-f4aa-4d46-b6eb-6c08211033e4/conversions/f0a9c713-7390-47f0-ac15-27cac4ff2e41-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9000f4d4-f4aa-4d46-b6eb-6c08211033e4/conversions/f0a9c713-7390-47f0-ac15-27cac4ff2e41-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ольга Кононова, начальник отдела культуры Кричевского райисполкома:

"Будет заменено звуковое и световое оборудование. Появятся две светодиодные кулисы, которые добавить наш LED-экран".

"Мы видим, как меняется наш город. Строятся детские площадки, дороги и велодорожки. Дома и фасады облагораживаются, все очень красиво", - отметила жительница г. Кричева Маргарита Богачева.

Сами жители райцентра не остались в стороне. Еще один подарок к "Дожинкам" - обновленная школа № 5. Строители полностью заменят кровлю, а ярче она станет в том числе благодаря родителям.

Стадион "Сож" в Кричеве news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fc2022f-d2eb-4c4e-bd72-2143290057b9/conversions/cb2d153a-fa8e-4a12-873c-f451f649668b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fc2022f-d2eb-4c4e-bd72-2143290057b9/conversions/cb2d153a-fa8e-4a12-873c-f451f649668b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fc2022f-d2eb-4c4e-bd72-2143290057b9/conversions/cb2d153a-fa8e-4a12-873c-f451f649668b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5fc2022f-d2eb-4c4e-bd72-2143290057b9/conversions/cb2d153a-fa8e-4a12-873c-f451f649668b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Современным станет и городской стадион. Новые места для болельщиков уже установили. Дело остается за ареной для спортивных баталий. Строители обещают удивить.

Александр Куделка, главный инженер УТПК "Могилевоблдорстрой":

"Будет практически новый стадион, потому что под реконструкцию попало все - от ограждения до игрового поля. Предусмотрены новые беговые дорожки с резиновым покрытием и новая хоккейная площадка".

Вторую жизнь получило и озеро Молодежное - бывший карьер цементного завода. Здесь открылась лодочная станция (семейный отдых на катамаранах). Вскоре появится и пляж.

Председатель Кричевского райисполкома Алексей Шарай news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0581c272-20a5-445e-ae82-5e2d4f601eff/conversions/e203c176-2a7d-4679-9e00-d5c928d13270-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0581c272-20a5-445e-ae82-5e2d4f601eff/conversions/e203c176-2a7d-4679-9e00-d5c928d13270-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0581c272-20a5-445e-ae82-5e2d4f601eff/conversions/e203c176-2a7d-4679-9e00-d5c928d13270-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0581c272-20a5-445e-ae82-5e2d4f601eff/conversions/e203c176-2a7d-4679-9e00-d5c928d13270-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Шарай, председатель Кричевского райисполкома:

"Это и есть забота государства о тех простых людях, которые сегодня собирают хлеб в поле, делают капитальный ремонт дома, стоят на дорогах с асфальтом".