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Новая поликлиника, множественные реконструкции - как Кричев готовится к областным "Дожинкам"
Пока уборочная кампания набирает обороты, в регионах уже готовятся к празднику тружеников села - "Дожинкам", чтобы по достоинству отметить вклад хлеборобов в общий каравай страны. Агрогородки, райценты, которые станут площадками фестивалей районного и областного уровней, преображаются и становятся ярче, в том числе и город Кричев.
На обслуживании свыше 130 тыс. жителей сразу шести районов юго-востока Могилевского региона, а еще оснащение не хуже, чем в области - Кричевская ЦРБ за эти годы, благодаря масштабным госинвестициям, стала по многим направлениям межрайонной. Два года назад приступили к новому амбициозному проекту.
Алексей Плетнев, главврач Кричевской ЦРБ:
"На данном этапе завершается строительство поликлинического отделения. Помимо традиционного ультразвукового эндоскопического оборудования и функциональной диагностики, она будет оснащена магнитно-резонансным томографом. Будем работать на межрайонном уровне".
Также новый этап развития и у сосудистой хирургии на уровне района. Здесь разместятся детская и взрослая поликлиника, стоматология, скорая помощь. Уже приступили к сборке мебели.
Открытие этого важного не только для жителей Кричева объекта украсит программу "Дожинок". Примет посетителей также обновленный Центр культуры. Совсем скоро он презентует новый уровень комфорта для зрителей и современные технологии.
Ольга Кононова, начальник отдела культуры Кричевского райисполкома:
"Будет заменено звуковое и световое оборудование. Появятся две светодиодные кулисы, которые добавить наш LED-экран".
"Мы видим, как меняется наш город. Строятся детские площадки, дороги и велодорожки. Дома и фасады облагораживаются, все очень красиво", - отметила жительница г. Кричева Маргарита Богачева.
Сами жители райцентра не остались в стороне. Еще один подарок к "Дожинкам" - обновленная школа № 5. Строители полностью заменят кровлю, а ярче она станет в том числе благодаря родителям.
Современным станет и городской стадион. Новые места для болельщиков уже установили. Дело остается за ареной для спортивных баталий. Строители обещают удивить.
Александр Куделка, главный инженер УТПК "Могилевоблдорстрой":
"Будет практически новый стадион, потому что под реконструкцию попало все - от ограждения до игрового поля. Предусмотрены новые беговые дорожки с резиновым покрытием и новая хоккейная площадка".
Вторую жизнь получило и озеро Молодежное - бывший карьер цементного завода. Здесь открылась лодочная станция (семейный отдых на катамаранах). Вскоре появится и пляж.
Алексей Шарай, председатель Кричевского райисполкома:
"Это и есть забота государства о тех простых людях, которые сегодня собирают хлеб в поле, делают капитальный ремонт дома, стоят на дорогах с асфальтом".
Главной площадкой областных "Дожинок" в Кричеве станет Центральная площадь. Тысячи цветов украсит ее к фестивалю.